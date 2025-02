Foto: Michael Pisarri

Die Erwartungen an den Spitzenkoch Tristan Brandt sind hoch. Für das „Schlossparkrestaurant by Tristan Brandt“ kündigt er ein „bezahlbares, kulinarisch attraktives Angebot an, das auch Publikum von außerhalb nach Weinheim ziehen und damit der Stadt neue Impulse geben wird“.