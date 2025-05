SWR1 Pfännle macht in Weinheim Appetit auf den Frühling

Weinheim. „Nicht nur zu den Heimattagen lohnt es sich, in das wunderschöne Weinheim zu kommen“, bemerkte SWR1-Moderatorin Petra Klein am Samstagnachmittag und schwärmte von den weitläufigen Grünflächen des Schlossparks, auf die sie von der Bühne aus blickte. Dort hatte das SWR1 Pfännle seine Showküche aufgebaut und SWR-Koch Eberhard Braun zauberte aus dem, was das Gemüsefach im Frühling hergibt, eine delikate Ratatouille.