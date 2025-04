Wälder im Rhein-Neckar-Kreis sind wichtige Klimaschützer

Rhein-Neckar. Alle zehn Jahre werden in Deutschland Stichproben erhoben. Die Ergebnisse fließen in die Bundeswaldinventur ein. Diese bietet einen Überblick über den Zustand der Wälder im gesamten Bundesgebiet. Die Ergebnisse lassen sich auch in kleineren, regionalen Einheiten betrachten. Das Kreisforstamt gibt in einer Pressemitteilung Einblick in den aktuellen Zustand der Wälder im Rhein-Neckar-Kreis.