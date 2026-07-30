Warnung vor Sturmböen an der Bergstraße und im Rhein-Neckar-Kreis

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Sturmböen im Kreis Bergstraße und dem Rhein-Neckar-Kreis. Die amtliche Warnung gilt am Donnerstag von 14 bis voraussichtlich 19 Uhr.

Hintergrund ist eine Böenfront, die am Nachmittag von Westen über Baden-Württemberg zieht. Dabei sind verbreitet stürmische Böen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h möglich. Örtlich können Sturmböen oder vereinzelt sogar schwere Sturmböen mit 80 bis 100 km/h auftreten. Zudem sind einzelne Schauer und Gewitter mit Hagel nicht ausgeschlossen.

Nach Angaben des DWD sind Sturmböen möglich. Dabei können Äste herabfallen und lose Gegenstände durch den Wind umherfliegen. Der Wetterdienst empfiehlt, Gegenstände im Freien zu sichern und Bäume möglichst zu meiden. Verkehrsteilnehmer sollten auf plötzlich auftretende Windböen achten.

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