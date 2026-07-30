DWD

Warnung vor Sturmböen an der Bergstraße und im Rhein-Neckar-Kreis

Am Donnerstagnachmittag wird es ungemütlich: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor kräftigen Böen. Worauf sich Anwohner und Autofahrer einstellen sollten.

Es wird stürmisch in der Region. (Symbolfoto) Foto: Sven Sasse-Rösch
Es wird stürmisch in der Region. (Symbolfoto)

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Sturmböen im Kreis Bergstraße und dem Rhein-Neckar-Kreis. Die amtliche Warnung gilt am Donnerstag von 14 bis voraussichtlich 19 Uhr.

Hintergrund ist eine Böenfront, die am Nachmittag von Westen über Baden-Württemberg zieht. Dabei sind verbreitet stürmische Böen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h möglich. Örtlich können Sturmböen oder vereinzelt sogar schwere Sturmböen mit 80 bis 100 km/h auftreten. Zudem sind einzelne Schauer und Gewitter mit Hagel nicht ausgeschlossen.

Nach Angaben des DWD sind Sturmböen möglich. Dabei können Äste herabfallen und lose Gegenstände durch den Wind umherfliegen. Der Wetterdienst empfiehlt, Gegenstände im Freien zu sichern und Bäume möglichst zu meiden. Verkehrsteilnehmer sollten auf plötzlich auftretende Windböen achten.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die Warnung hat die Stufe 2 von 4. Weitere Informationen und Verhaltenstipps gibt es auf der Internetseite des Deutschen Wetterdienstes. (tak)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rhein-Neckar-Kreis: DWD warnt vor starkem Nebel 
Sicht teils stark eingeschränkt

Rhein-Neckar-Kreis: DWD warnt vor starkem Nebel 

Der Deutsche Wetterdienst warnt bis Donnerstagvormittag vor dichtem Nebel im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg. Autofahrer sollten besonders vorsichtig sein.

21.01.2026

Warnung vor Frost, Glätte und Windböen in der Region 
Bergstraße/Odenwald

Warnung vor Frost, Glätte und Windböen in der Region 

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Donnerstag vor Frost, Glätte und Windböen in der Region.

01.01.2026

Bergstraße/Rhein-Neckar: DWD warnt vor Glatteis und Frost
Wetter

Bergstraße/Rhein-Neckar: DWD warnt vor Glatteis und Frost

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Frost und Glätte an der Bergstraße und im Rhein-Neckar-Kreis.

17.11.2025

Weinheim/Kreis Bergstraße: DWD warnt vor Sturmböen am Donnerstag
Amtliche Warnung

Weinheim/Kreis Bergstraße: DWD warnt vor Sturmböen am Donnerstag

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einem stürmischen Donnerstag an der Bergstraße und im gesamten Rhein-Neckar-Kreis.

22.10.2025

Wetter

Rhein-Neckar: DWD warnt vor starkem Gewitter am Donnerstag 

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starkem Gewitter im Odenwaldkreis, Kreis Bergstraße, Rhein-Neckar-Kreis und im Stadtgebiet Heidelberg am Donnerstagnachmittag.

26.06.2025