50 neue Laubcontainer für Weinheim 

An erfolgreichen Projekten soll man bekanntlich festhalten: Im vergangenen Jahr hatte die Stadt Weinheim als Serviceleistung für ihre Bürger zwischen B 3 und „Prankel“ insgesamt zehn Laubcontainer aufgestellt. Das kam gut an, die Laubcontainer wurden schnell befüllt und vom städtischen Bauhof abtransportiert. Die Testphase war damit bestanden. In diesem Herbst wurde die Anzahl der Laubcontainer auf 50 erhöht und an neuralgischen Punkten, an denen durch städtische Bäume besonders viel Laub zu erwarten ist, im Stadtgebiet verteilt. „Damit unterstützt die Stadt die Bürger auch in diesem Herbst bei der Entsorgung von Laub von öffentlichen Gehwegen“, so Stadtsprecher Roland Kern. Mit der Serviceleistung soll den Bürgern die Reinigung der Gehwege erheblich erleichtert werden, da die Entsorgungsthematik entfalle. Gleichzeitig werde damit vermieden, dass das Laub auf die Straßen oder in den Rinnstein gekehrt werde.