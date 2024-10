Warum es bald keine klassischen Eisdielen mehr geben könnte

Der Winter naht. Am 22. September war der kalendarische Herbstanfang. Passend dazu wandelte sich auch das Wetter von angenehmem Sonnenschein in ungeliebten, nasskalten Nieselregen. Das bedeutet für die Eisdielen in Weinheim und im Odenwald weniger Kundschaft. Was passiert mit dem Geschäft der Eisverkäufer während der kalten Wintermonate? Urlaub? Umstellung? WNOZ hat nachgefragt.