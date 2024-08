Warum Kevin aus Italien am Hemsbacher Wiesensee jobbt

Für einen Monat hat Kevin Cortini seinen Heimatort in der Toskana gegen einen Aufenthalt an der Bergstraße eingetauscht. Der 21-Jährige nutzt diese Wochen, um Praxiserfahrungen zu sammeln, und hat sich deshalb für einen Ferienjob am Wiesensee beworben. In Italien studiert Kevin im dritten Semester Sportwissenschaften an der Universität in Florenz. Daher passt, wie er selbst sagt, „der Ferienjob perfekt zu meinen Interessen“.