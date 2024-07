Was die neuen Zensus-Daten über die Weinheimer verraten

Weinheim, das ist nicht nur die Stadt mit zwei Burgen. Es ist auch die Kommune mit 8216 Singlehaushalten, 1610 Führungskräften und 6338 Gasheizungen. Das geht aus den jüngst veröffentlichten Zahlen des Zensus 2022 (wir haben berichtet) hervor. Aber welches Gesamtbild entsteht beim Blick auf die Summe aller Einzelteile? Und wie schneidet Weinheim gegen Städte mit nahezu derselben Einwohnerzahl ab?

Stichwort Einwohnerzahl: Die betrug zum Zeitpunkt der Volkszählung exakt 45 823 Bürger. Damit bleibt Weinheim offiziell die bevölkerungsreichste Stadt im Rhein-Neckar-Kreis. Die Bevölkerung ist mit 23 502 Frauen überwiegend weiblich. Mit Blick auf andere 45-000-Einwohner-Gemeinden ergibt sich hier eine Konsistenz. Filderstadt (Baden-Württemberg), Hof (Bayern), Lutherstadt Wittenberg (Sachsen-Anhalt): Sie alle weisen über 23 000 Frauen in ihrer Bevölkerung auf.

Wenig neue Häuser

Diese Bevölkerung wohnt in der Zweiburgenstadt nicht in Festungen oder Schlössern, sondern meistens in Bauten aus den 1950er bis 1970er Jahren. Sie machen 42 Prozent der insgesamt 11 052 Gebäude mit Wohnraum aus. Unter ihnen gibt es mit einem Anteil von 24 Prozent mehr Altbauten (Baujahr 1919 bis 1949) als Gebäude, die zwischen 2000 und 2016 errichtet wurden (insgesamt 2024 beziehungsweise 18 Prozent). Der Rest stammt aus den 1980ern und 1990ern.

Insgesamt verfügt Weinheim über relativ viele Wohngebäude. Filderstadt beispielsweise kommt nur auf 8595. Dafür ist die Zahl der Eigenheime, also von Häusern mit nur einer Wohnung, mit 4478 deutlich geringer als in Weinheim (7028).

Gasheizungen auf Platz 1

Geheizt wird hier hauptsächlich mit Gas, während in 2527 Häusern Heizöl verbrannt wird. Danach kommt lange nichts. Wärmepumpen laufen zum Zeitpunkt der Volkszählung 488 – aber die fand auch vor der Verabschiedung des Heizungsgesetzes statt. Öfter wird mit Strom, aber ohne Pumpe geheizt, namentlich in 520 Häusern. Drei Haushalte haben 2022 angegeben, mit Kohle zu heizen.

Auch Zweisamkeit kann Wärme spenden. In Weinheim gibt es 20 743 verheiratete Menschen beziehungsweise Einwohner in eingetragenen Lebenspartnerschaften, 1486 Paare in nicht ehelichen Lebensgemeinschaften und 19 in eingetragenen Lebenspartnerschaften. Insgesamt 5014 Paare haben Kinder, 5987 sind ohne Nachwuchs. Dennoch ist der Singlehaushalt mit einer Anzahl von 8216 Menschen Spitzenreiter. Danach kommen Zwei-Personen-Haushalte mit einer Zahl von 6933. Deutlich seltener leben drei Menschen (2642 Mal) oder vier Personen (2335 Mal) gemeinsam. Haushalte mit fünf Personen oder mehr gibt es 1050. Übrigens: Seinen Ruf als amouröse Stadt kann Weinheim mit Blick auf die Vergleichskommunen halten. Weder in Filderstadt noch in Hof oder in der Lutherstadt Wittenberg sind so viele Menschen verheiratet oder leben in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.

Frauen seltener in Führungsrollen

Dabei kommt offensichtlich auch die Karriere nicht zu kurz – wenngleich Frauen hier das Nachsehen haben. Alles in allem befinden sich 22 020 Weinheimer in der Erwerbstätigkeit, der Männeranteil beträgt 54 Prozent. Die allermeisten, namentlich 18 320, sind Angestellte beziehungsweise Mitarbeiter. Dahingegen gibt es 1470 Selbstständige mit und 1060 Selbstständige ohne Beschäftigte. Solche mit Mitarbeitern sind doppelt so oft Männer. Das gilt auch für Führungskräfte, von denen es 1610 in Weinheim gibt. Genau umgekehrt ist es bei den Bürokräften, bei denen 1600 weiblich und 860 männlich sind. Unter den 1900 Handwerkern ist nur jeder zehnte eine Frau. Bei den 1040 Beamten sind die 580 Frauen leicht in der Überzahl. In den Akademikerberufen halten sich 2980 Männer und 2750 Frauen die Waage. Dieses Bild könnte in naher Zukunft einen neuen Anstrich bekommen. Denn Mädchen sind mit 930 Weinheimer Schülerinnen weitaus häufiger in den Gymnasien und Kollegs vertreten als Jungs (770 Schüler). Diese besuchen heutzutage häufiger die Realschule. Unter den Einwohnern Weinheims streben 540 Jungs und 320 Mädchen die Mittlere Reife an.