Was die SPD-Basis in Weinheim und Umgebung zum Koalitionsvertrag sagt

Weinheim/Bergstraße. Am Dienstag hat die SPD das Mitgliedervotum zum Koalitionsvertrag mit der CDU/CSU gestartet. Bis zum 29. April haben bundesweit 358.000 Genossen Zeit, online darüber abzustimmen. An der SPD-Basis in Weinheim, aber auch in Laudenbach, Hemsbach und Hirschberg wird darüber schon eifrig diskutiert, wie eine Umfrage der Redaktion zeigt.