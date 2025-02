Was kostet Weinheim der Klimaschutz?

Weinheim. Die Stadt Weinheim will eine Vorreiterrolle in Sachen Klimaschutz einnehmen. Das will das Rathaus tun, indem die Zweiburgenstadt bis zum Jahr 2040 CO₂-neutral und die Verwaltung bereits bis zum Jahr 2035 klimaneutral wird. Diese Vorhaben gehen über das Klimagesetz des Bundes hinaus. Aber wie ist der Status quo und durch welche Schritte will die Kommune ihre ambitionierten Ziele erreichen?