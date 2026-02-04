Wasserrohrbruch in Weinheim: Birkenauer Talstraße aktuell halbseitig gesperrt
Der Verkehr wird über eine Ampelregelung in der Birkenauer Talstraße an der Baustelle vorbeigeführt. Es kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.
Weinheim. Wegen eines Wasserrohrbruchs ist die Birkenauer Talstraße in Höhe der Hausnummer 8 (L3408) aktuell halbseitig gesperrt. Wie die Stadt Weinheim meldet, wird der Verkehr über eine Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt. Die Verkehrsbeschränkung kann voraussichtlich am morgigen Donnertsag im Laufe des Tages wieder aufgehoben werden. (bw)