Weinheim: 20-Jähriger randaliert und beschädigt Autos

Weinheim. Ein 20-Jähriger hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Autos beschädigt. Wie die Polizei berichtete, konnte der Tatverdächtige in der Müllheimer Talstraße in Weinheim dabei beobachtet werden, wie er zunächst mehrere Mülltonnen umwarf. Außerdem trat er von einem Pkw den Seitenspiegel ab und versuchte, die Türen geparkter Autos zu öffnen. Bei einem Auto gelang ihm das auch.