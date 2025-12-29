Bild
Stadt zieht positives Fazit

Weinheim: 300 Kubikmeter Laub gesammelt – falscher Müll bleibt Problem

Die Laubcontainer im Weinheimer Stadtgebiet sind wieder eingelagert. Die Stadt zieht ein positives Fazit. Nur eines trübt den Erfolg: falscher Müll im Laub.

Markus Schäfer, Leiter der Straßenreinigung, hat mit seinem Team in den vergangenen Wochen jede Menge Laub gesammelt. Foto: Stadt Weinheim
Markus Schäfer, Leiter der Straßenreinigung, hat mit seinem Team in den vergangenen Wochen jede Menge Laub gesammelt.

Weinheim. Jetzt stehen sie wieder hinter der Werkhalle, sauber gestapelt und geleert. Sie warten auf den nächsten Herbst, wenn wieder das Laub von den Bäumen auf die Straßen fällt. Im dritten Jahr hintereinander war die Laubaktion des Weinheimer Bauhofs wieder einmal ein voller Erfolg – eine Hilfe für Anwohner und natürlich die Straßenreinigung.

An baumreichen Straßen (und hiervon gibt es erfreulich viele in Weinheim) wurden wieder Laubcontainer aufgestellt. Dort hinein können die Anwohner das Herbstlaub füllen; damit werden sie ihrer Räumpflicht gerecht, und dem Bauhof erleichtert es die Abfuhr. 60 solcher Container, die übrigens von der Weinheimer Firma Münch gespendet worden sind, wurden dieses Jahr aufgestellt, 300 Kubikmeter Laub „gemeinsam von den Bürgern und uns“ gesammelt, wie jetzt Markus Schäfer, der Leiter der Straßenreinigung, bestätigt. Was er aber auch klarstellt: Der Service ist eine freiwillige Leistung der Stadt, denn sonst müssten die Anwohner das Laub auf dem Gehweg vor ihrem Haus selbst entsorgen. „Ein schönes Gemeinschaftsprojekt“, schildert Schäfer. Andere Kommunen ahmen das Projekt schon nach.

Auch wenn man in Weinheim mit 60 Containern an die Grenzen gekommen sei. „Auf einmal wollen sie alle welche“, berichtet er. Gerade deshalb appelliert Schäfer an die Nutzer, bitte auch nur Laub in die Container zu füllen – keine Erde, keinen Grünschnitt und erst recht keinen Biomüll. Weil dies die Entsorgung schwieriger und teurer macht, müssen die Bauhof-Mitarbeiter den Müll mit der Hand herauslesen. „Da können die Leute bis zum nächsten Jahr noch was dazulernen“, schmunzelt Weinheims oberster Saubermann, „denn wir machen damit weiter“.

