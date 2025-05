Weinheim: Abiturienten feiern ausgelassen im Kreisel

Weinheim. Nach den Chemie-Prüfungen am gestrigen Mittwoch gab es für die 176 Weinheimer Abiturienten kein Halten mehr. Wie jedes Jahr wurde der Kreisel in der Grundelbachstraße komplett in Beschlag genommen. In der Grundelbachstraße selbst, der Dürrestraße und im Tunnel der L3257 ging für rund 20 Minuten nichts mehr – der Verkehr kam komplett zum Erliegen, und der Rückstau sorgte für erhebliche Behinderungen – auch in der Weinheimer Innenstadt ging nichts mehr. Lautstark hallte „Abi 2025“ durch die Straßen, begleitet von einem lauten Hupkonzert. Doch als zwei Streifenwagen der Polizei eintrafen, war der Spuk schnell vorbei. Bis zum nächsten Jahr . . . (MC)