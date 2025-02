Weinheim: Ampelanlage am Postknoten ausgefallen - Polizei leitet Verkehr auf B3

Weinheim. Zwei Polizisten leiten den Verkehr am Postknoten in Weinheim. Grund dafür ist der Ausfall der Ampelanlage an der Kreuzung B3/Mannheimer Straße sowie die Kreuzung B3/Bahnhofstraße, erklärt eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage. Techniker wurden bereits angefordert. Momentan gibt es durch den Ausfall keine Verkehrsbehinderungen.