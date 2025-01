Weinheim: Auto blockiert nach Unfall bei Altem OEG-Bahnhof RNV-Verkehr

Weinheim. Ein Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw hat sich am Donnerstagabend in Weinheim ereignet. Die Polizei bestätigte den Unfall auf WNOZ-Anfrage und teilte mit, dass nach ersten Erkenntnissen eine Person bei dem Unfall in der Nähe des Alten OEG-Bahnhofs leicht verletzt wurde. Nach Informationen, die WNOZ vorliegen, war neben Polizei und Feuerwehr auch der Rettungsdienst im Einsatz.