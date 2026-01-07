Brand im Hammelsbrunnen Weinheim: Auto brennt lichterloh im Schnee Im Hammelsbrunnen steht ein Pkw in Flammen. Die Feuerwehr Weinheim rückt aus. 07.01.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Feuerwehr Weinheim Die Insassen konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Brände Technischer Defekt: Winterdienst-Fahrzeug brennt Mitten im Einsatz geht ein Winterdienst-Wagen plötzlich in Flammen auf. Der Fahrer reagierte schnell. 21.11.2025 Feuerwehr im Einsatz Update: Meterhohe Flammen - Gartenhaus in Weinheimer Idylle brennt nieder Ein Gartenhaus in Weinheim ist in der Nacht auf Sonntag niedergebrannt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. 24.08.2025 Brände Schreinerei-Holzlager brennt lichterloh Das Holzlager einer Schreinerei geht in Flammen auf - das Gebäude wird beinahe völlig zerstört. 09.03.2025 Verkehr Geparktes E-Auto brennt plötzlich lichterloh Ein E-Auto steht am Straßenrand in Heidelberg. Auf einmal schlagen Flammen aus dem Fahrzeug. Die Feuerwehr versucht, Schlimmeres zu verhindern. 29.01.2025 Brand Scheune brennt lichterloh - Löscharbeiten beendet In dem brennenden Gebäude waren nicht nur Strohballen gelagert. Die Einsatzkräfte arbeiten viele Stunden. 26.09.2024