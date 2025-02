Weinheim: Beat Club trauert um "DJ Rockin Rolf" Schmidlin

Weinheim. Als DJ Rockin’ Rolf legte Rolf Schmidlin viele Jahre lang bei den legendären Revival-Partys im Weinheimer Beat Club auf. Doch am Plattenteller wird er nie wieder stehen: Mit nur 63 Jahren verlor Rolf Schmidlin den Kampf gegen den Krebs. Dabei hatte der „DJ aus Leidenschaft“ bereits nach seiner stationären Therapie ein Comeback geplant – am 28. Februar in der Villa Titiania. Schmidlin gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Beat Clubs. Der Musikkeller ist in der Birkenauer Talstraße beheimatet. Zuvor hatte er bis 2011 die Leitung des Muddy's Club übernommen.