Weinheim. Harry Potter tanzt mit der kleinen Hexe – und Gandalf aus Herr der Ringe mit der Zauberfee, dazu schlägt Petrosilius Zwackelmann mit seinem Zauberstab die Pauke. So in etwa kann man sich dieses Jahr das närrische Treiben beim Straßenfasching auf dem Weinheimer Marktplatz vorstellen, wie immer am Faschingsdienstag, diesmal am 4. März, ab 14.11 Uhr.