Polizei statt Polonaise auf dem Weinheimer Marktplatz

Weinheim. Nach der Todesfahrt von Mannheim und der Absage der Straßenfastnacht zeigt sich der Weinheimer Marktplatz am Dienstag narrenfrei. Oder zumindest fast – nur vereinzelt lässt sich ein verkleideter Fastnachter blicken, der sich auf das Motto „Fantasie und Zauberwelt“ eingestellt hat. Statt Harry Potter, Hexen, Feen und Co. zeigen Polizisten Präsenz – mit Einsatzwagen rund um Marktplatz und Fußgängerzone sowie zahlreichen Einsatzkräften, die zu Fuß in der Innenstadt unterwegs sind. Weniger, um tatsächlich für Ordnung zu sorgen, sondern als Ansprechpartner für die Bürger und um ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Die Gelegenheit nutzt eine ältere Dame mit venezianischer Maske, die gerne feiern würde.