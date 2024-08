Nach der Kerwe: Weinheim wird wieder besenrein

Es ist vorbei! Vier Tage wurde in Weinheim ausgelassen Kerwe gefeiert, am Dienstag ging es für Schausteller, Gastronomen und Standbetreiben ans große Reinemachen – und das bei Temperaturen über 30 Grad. Da floss der Schweiß ins Strömen, auch wenn – nicht nur hitzebedingt – schon in den frühen Morgenstunden mit dem Abbau angefangen wurde. Bis zum Nachmittag sollte die Stadt nach dem „Ausnahmezustand“ wieder in ihren „Ausgangszustand“ versetzt werden.

Foto: Iris Kleefoot Vier Tage lang drehte sich das Riesenrad „Colossus“ der Schaustellerfamilie Göbel im Kreis. Der Abbau erfolgt am Dienstag Stück für Stück. Nächster Standort ist die Rüsselsheimer Kerwe.

Weil es so schön am Weinheimer Hutplatz ist

Geschäftiges Treiben herrscht am Hutplatz, wo Raimund Pissin gerade Getränkekästen aufeinanderstapelt. Zusammen mit Victoria Noak und Jannis Müller-Jehle bewirtete er dort die Gäste in beschaulicher Atmosphäre. Er spricht von einer Mega-Stimmung – gerade an den Tagen, an denen Bands auf der kleinen Bühne am Platz spielten. Die Boogie Pilots sorgten am Freitag für Stimmung, Indiepop servierte „Used“ am Sonntag. Besonderer Andrang herrschte wie immer am Kerwemontag, dem Tag, an dem die Weinheimer Firmen ihre Tour über die Kerwe machen. Und auch die Honoratioren ließen sich beim Bürgermeister-Rundgang nicht bitten: Sie schauen immer am Hutplatz vorbei, weil’s dort so schön ist.

Foto: Iris Kleefoot Hauruck! Über 30 Grad im Schatten machen den Abbau bei der Gschmacksach noch kräftezehrender.

Aufwendige Kerwegerichte, aber lecker

Mindestens genauso schön wie im Gerberbachviertel, wo Gschmacksach-Chef Rainer Bickel die letzten Tage noch in den Knochen stecken. „Montag und Freitag waren brutal gut“, zieht er ein erstes Fazit, während seine Teamkollegen die Kühlboxen auf einen Anhänger hieven. Richtig ins Schwärmen kommt er aber, als er vom Kerwesonntag berichtet. Das ist der Tag, an dem bei der Gschmacksach Gastköche für besondere Gaumenfreuden sorgen. In diesem Jahr schickte Georg Berger eine leckere Tarte mit Hasenkeule nach Art Provence über die Theke. Ganz schön aufwendig für die Kerwe? „Schon“, bekennt Bickel, „aber wir wollen eben immer was Besonderes bieten.“ Und die legendäre „Kerweschnecke“, eine gerollte Maultausche, ist ja ohnehin vier Tage im Angebot. Mehr auf Getränke spezialisiert sind die Standbetreiber vom „Ego“. Gerade bringt Claas Olehowski einige Gläser mit Gschmacksach-Logo in der Lohgasse vorbei – „Irrläufer“, die in der Schweizgasse gelandet sind. Die Straußwirtschaft hat sich mittlerweile prächtig am neuen Standort etabliert. Hier herrschte vier Tage lang Partystimmung. Vielleicht lag’s auch am neuen Kerwesong des passionierten Kerwegängers Thorsten Hempel. „Den haben wir rauf- und runtergespielt“, verrät Claas Olehowski. Den Besuch am Sonntag beschreibt er als mäßig. Aufgrund der Hitze konnte der Sonntag mit den anderen Tagen nicht mithalten.

Foto: Iris Kleefoot Schluss mit lustig! Die Kerwerutsche ist abgebaut. Jetzt muss man wieder zu Fuß ins Gerberbachviertel gehen.

Juan Salazar: „Die Hitze war tagsüber einfach zu groß“

Das bestätigt auch Marktplatz-Gastronom Juan Salazar. Sein Zelt ist um die Mittagszeit längst abgebaut. „Die Hitze war tagsüber einfach zu groß, da haben es die Weinheimer etwas ruhiger angehen lassen.“

Währenddessen steuert Sebastian Göbel, Chef des gleichnamigen Schaustellerbetriebes aus Worms, mit der Fernbedienung einen kleinen Kran, um das Riesenrad „Colossus“ wieder abzubauen. So wie es in der vergangenen Woche Stück für Stück in den Himmel wuchs, geht es jetzt in umgekehrter Reihenfolge. Er zieht positive Bilanz, auch wenn die Temperaturen tagsüber am Sonntag und Montag das Geschäft etwas beeinträchtigt haben. Da wollten nur wenige Kerwegäste bei einer Fahrt im Riesenrad noch näher an der Sonne sein.

Von einem harmonischen Fest berichtet Carsten Jakob, Liegenschaftsleiter der TSG. Er koordiniert den Abbau im kleinen Schlosshof, wo die Mitglieder der TSG die Bewirtung zusammen mit dem MGV Sängervereinigung Germania und der TUS übernommen hatten. Seit morgens um 8 Uhr wird angepackt, um den Hof wieder besenrein zu hinterlassen.

Foto: Iris Kleefoot Andreas Neumann kehrt im Kerwehaus die Reste zusammen.

Dafür sorgt im Kerwehaus Andreas Neumann, Kommandant der Bürgerwehr des Heimat- und Kerwevereins Alt-Weinheim. „Kehren ist Chefsache“, lacht einer der Abbauhelfer. Doch hier ist ohnehin niemand untätig. Fragt man Bernd Guthier, den Zweiten Vorsitzender von Alt-Weinheim, nach seinem Resümee, kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen: „Erstens warm, zweiten gut!“

„Sogar besser als im letzten Jahr“, findet Andreas Kränzle, Vorsitzender der Weinheimer Blüten, die Kerwe 2024. Er schwärmt von der „schönen Grundstimmung“ und dem Rosé aus Weinheims französischer Partnerstadt Cavaillon, der am Stand ausgeschenkt wurde.

Mehr als 50 000 Besucher beim größten Volksfest an der Bergstraße