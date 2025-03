Weinheim: Bis zu 1.000 Euro Prämie für Vermieter

Weinheim. Die Aktion „Vermiete doch an deine Stadt“ ist sowohl bei privaten Vermietern als auch innerhalb der Stadtgesellschaft auf großes Interesse gestoßen. Wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt, konnten bereits in den ersten Monaten zahlreiche Wohnungsangebote verzeichnet werden, die in Zusammenarbeit der zuständigen städtischen Ämter sorgfältig auf ihre Eignung geprüft wurden. Das Projekt läuft seit Januar 2024 und verfolgt das Ziel, leerstehende Wohnungen für wohnungssuchende Menschen zu finden.