Einsatz

Weinheim: Brandalarm in der Zweiburgenschule - Feuerwehr rückt aus

Die Feuerwehr Weinheim ist am Mittwoch und Donnerstag zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert worden. Den Anfang machte die Zweiburgenschule.

Ein Trupp der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim untersuchte in der Zweiburgenschule den Grund für den Brandalarm. Foto: Feuerwehr Weinheim
Ein Trupp der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim untersuchte in der Zweiburgenschule den Grund für den Brandalarm.

Weinheim. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind am Mittwochmittag zur Zweiburgenschule in Weinheim alarmiert worden. Wie die Feuerwehr berichtet, hatte die Brandmeldeanlage der Schule ausgelöst. Als die Einsatzkräfte in der Breslauer Straße ankamen, war das Gebäude bereits vollständig geräumt. Ein Trupp kontrollierte unter Atemschutz den betroffenen Bereich in der Schulmensa. Wie sich herausstellte, hatte der Dampf eines Konvektomaten den Alarm ausgelöst. Gefahr bestand demnach nicht. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt und die Schüler konnten in ihre Klassenzimmer zurückkehren.

Ladung fängt Feuer

Kurze Zeit später erreichte die Weinheimer Brandschützer der nächste Feueralarm: Von einem Fahrzeug in der Odenwaldstraße stieg Rauch auf. Vor Ort stellte sich heraus, dass Sägespähne auf der Ladefläche des Transporters Feuer gefangen hatte. Die Feuerwehr löschte das Feuer und übergab die Einsatzstelle anschließend an die Polizei.

Am selben Tag wurde zudem ein Kleinbrand in der Mirabellenstraße gemeldet. Dort brannte ein Mülleimer aus bislang ungeklärter Ursache vollständig aus. Nach den Löscharbeiten kontrollierte die Feuerwehr den Brandort mit einer Wärmebildkamera, um verbliebene Glutnester auszuschließen. Anschließend wurde auch diese Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

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Technischer Defekt in Weinheim

In der Nacht zum Donnerstag wurde die Feuerwehr gegen 2 Uhr in die Röntgenstraße gerufen. Grund war ein technischer Defekt an einer Brandmeldeanlage. Gemeinsam mit der Haustechnik konnte die Störung behoben werden.

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Ein ähnlicher Zwischenfall ereignete sich einige Stunden später in der Gemeinschaftsunterkunft in der Fichtestraße. Auch dort rief eine Störung der Brandmeldeanlage die Feuerwehr auf den Plan. Gemeinsam mit der Haustechnik stellten die Brandschützer den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage wieder her.

Am Donnerstagmittag musste die Feuerwehr dann eine Tür zu einer Wohnung öffnen. Darin befand sich eine Person in einer hilflosen Lage. Mit Spezialwerkzeug machten die Einsatzkräfte der Polizei und dem Rettungsdienst den Weg frei. (heh)

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