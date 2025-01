Weinheim: Jugendliche stecken Einkaufswagen auf Netto-Parkplatz in Brand

Weinheim. Zwei Jugendliche sollen in Weinheim auf dem Netto-Parkplatz an der Bergstraße einen Einkaufswagen in Brand gesteckt haben. Wie die Polizei berichtet, beobachtete ein Zeuge am Dienstagmorgen, wie sich die beiden an einem Einkaufswagen voller Müll zu schaffen machten. Kurze Zeit später sei Qualm aufgestiegen und als der Einkaufswagen anfing zu brennen, flohen die Feuerteufel in Richtung Bahnhof.