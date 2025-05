Weinheim: Kabarettist Arnim Töpel bringt Kindern das Kurpfälzische nahe

Weinheim. In einer Atmosphäre voller Begeisterung und kindlicher Neugier fand an der Friedrich-Grundschule eine ganz besondere Autorenlesung statt: Arnim Töpel, der vielfach ausgezeichnete Kabarettist, Musiker und Autor, begeisterte die jungen Zuhörer mit seiner lebendigen Mundart. Der Auftritt war Höhepunkt und Herzstück der diesjährigen Projektwoche im Rahmen der Weinheimer Heimattage. Gleich zu Beginn brachte Töpel auf den Punkt, worum es bei seiner Lesung ging: „In Deutschland spricht man Deutsch – aber überall ein bisschen anders.“ Mit dieser einfachen, aber tiefgründigen Feststellung leitete er in sein Kinderbuch „Ich, der Krutze“ ein, das von einem kurpfälzischen Jungen erzählt – voller Witz, Lebensklugheit und in liebevoller Mundart. Die Kinder hörten gebannt zu, lachten herzlich und ließen sich mitreißen von der Sprache, die für viele neu, aber überraschend vertraut klang. Bereits im Vorfeld hatten sich die Schüler im Unterricht intensiv mit ihrer Heimatstadt und deren Besonderheiten auseinandergesetzt.