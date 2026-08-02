Weinheim: Kind von Hund gebissen
Vorfall im Bereich des Grüffelo-Wegs. Hundehalterin sieht nun einer Strafanzeige entgegen.
Weinheim. Ein Schäferhund hat am Samstagabend kurz vor 21 Uhr auf einem privaten Waldgrundstück am Grüffelo-Weg ein eineinhalbjähriges Mädchen gebissen. Nach Polizeiangaben hielt sich das Kind dort mit seiner Familie bei einer Feier auf. Als die Familie eine Holzhütte betrat, begegnete sie dem Schäferhund. Der Hund hatte sich in der Hütte aufgehalten und wollte ins Freie laufen.
Das Mädchen erlitt durch den Biss Verletzungen an der Wange und an der Schulter. Der Rettungsdienst brachte das Kind zur weiteren Behandlung in eine Kinderklinik. Die Polizei traf die Hundehalterin noch vor Ort an. Sie muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.