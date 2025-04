Weinheim: Können die Mandelbäume gerettet werden? 

Weinheim. Bei der Zerstörungswut gegenüber Gegenständen und Pflanzen kommen manche Menschen auf immer seltsamere Gedanken und Methoden: Ein oder mehrere unbekannte Täter haben größere Mengen Salz an blühende Mandelbäume in der Prankelstraße am Weinheimer Stadteingang geschüttet. Nun kämpfen die Weinheimer Stadtgärtner um das Überleben der Bäume, die eigentlich eine blühende Visitenkarte am Stadteingang sein sollen.