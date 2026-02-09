Kriminalität

Weinheim: Mehrere Einbrüche in der Zinkgräfenstraße

Am Freitag sind Diebe in zwei Wohnungen in Weinheim eingebrochen. In einem Fall brachen sie die Balkontür auf. Die Einbrecher entwendeten Wertgegenstände in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Über eine Balkontür gelangten die Täter in die Erdgeschosswohnung (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Über eine Balkontür gelangten die Täter in die Erdgeschosswohnung (Symbolbild).

Weinheim. Diebe sind am Freitagabend in mehrere Wohnungen in der Zinkgräfenstraße in Weinheim eingebrochen. Nach Angaben der Polizei brachen die Täter zunächst die Balkontür einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf. Aus der Wohnung stahlen sie Schmuck, Taschen und Bargeld im Gesamtwert von rund 5.000 Euro.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Im gleichen Zeitraum brachen Kriminelle auch in ein weiteres Haus in der Zinkgräfenstraße ein. Dort wurde neben Schmuck auch Bargeld gestohlen. Die Schadenshöhe in diesem Fall steht noch nicht fest. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174 4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden. (heh)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rimbach/Viernheim: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld 
In zwei Häuser eingebrochen

Rimbach/Viernheim: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld 

Unbekannte Täter sind in Viernheim und Rimbach in zwei Wohnhäusereingebrochen und haben Schmuck sowie Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

26.01.2026

Mehrere Einbrüche an Heiligabend
Kriminalität

Mehrere Einbrüche an Heiligabend

Poltringen, Pfäffingen, Unterjesingen - in und um Tübingen kommt es an Weihnachten zu fünf Einbrüchen und einem Einbruchsversuch. Ob die Fälle miteinander zusammenhängen, ist noch unklar.

25.12.2025

Heidelberg: Einbrecher hebeln Balkontür auf und klauen Eheringe
Schmuck gestohlen

Heidelberg: Einbrecher hebeln Balkontür auf und klauen Eheringe

Die Unbekannten sind durch eine Balkontür in die Wohnung eingestiegen. Sie haben Schmuck gestohlen, darunter auch zwei Eheringe.

08.12.2025

Mannheim: Einbrecher dringen über Dach in Wohnung ein
Kriminalität

Mannheim: Einbrecher dringen über Dach in Wohnung ein

Über das Dach eines Mehrparteienhauses in Mannheim sind Unbekannte in eine Wohnung eingebrochen. Die Eindringlinge stahlen mehrere Wertgegenstände, ein Tresor war jedoch zu hartnäckig.

12.09.2025

Diebe brechen in Juweliergeschäft ein
Schaden unbekannt

Diebe brechen in Juweliergeschäft ein

Unbekannte Täter sind in der Nacht in ein Einkaufszentrum bei Kassel eingebrochen. Sie hatten es auf ein Juweliergeschäft abgesehen.

25.02.2025