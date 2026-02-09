Weinheim: Mehrere Einbrüche in der Zinkgräfenstraße
Am Freitag sind Diebe in zwei Wohnungen in Weinheim eingebrochen. In einem Fall brachen sie die Balkontür auf. Die Einbrecher entwendeten Wertgegenstände in Höhe von mehreren Tausend Euro.
Weinheim. Diebe sind am Freitagabend in mehrere Wohnungen in der Zinkgräfenstraße in Weinheim eingebrochen. Nach Angaben der Polizei brachen die Täter zunächst die Balkontür einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf. Aus der Wohnung stahlen sie Schmuck, Taschen und Bargeld im Gesamtwert von rund 5.000 Euro.
Im gleichen Zeitraum brachen Kriminelle auch in ein weiteres Haus in der Zinkgräfenstraße ein. Dort wurde neben Schmuck auch Bargeld gestohlen. Die Schadenshöhe in diesem Fall steht noch nicht fest. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.
Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174 4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden. (heh)