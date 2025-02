Weinheim: Mehrere hundert Meter lange Ölspur in der Postgasse

Weinheim. In der Weinheimer Postgasse wurde am Donnerstagmittag eine längere Ölspur entdeckt. Laut Polizeimitteilung meldeten aufmerksame Zeugen die auffällige Verschmutzung gegen 13 Uhr. Vor Ort stellte eine Polizeistreife das Ausmaß der Ölspur fest: Sie erstreckte sich über eine Länge von mehreren hundert Metern. Zur Beseitigung musste eine Fachfirma anrücken, wodurch mehrere tausend Euro Reinigungskosten entstanden. Glücklicherweise drang das Öl nicht bis in die Kanalisation vor und so konnte die Fahrbahn nach der Reinigung wieder uneingeschränkt genutzt werden. (sig)