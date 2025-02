Weinheim: Mehrsprachiges Vorlesen in der Stadtbibliothek

Weinheim. Am Freitag, 7. März, 15 Uhr, findet in der Stadtbibliothek das nächste „Mehrsprachige Vorlesen“ statt. Vorgelesen wird ein Bilderbuch in deutscher und rumänischer Sprache im Wechsel. Anschließend dürfen die Kinder gemeinsam basteln. An diesem Freitag wird das Buch „Schlaf gut, kleiner Wolf“ vorgelesen. Darum geht es: Tim kann nicht einschlafen. Sein kleiner Wolf ist weg! Hat er ihn vielleicht draußen auf dem Spielplatz vergessen? Ganz allein macht er sich auf in die Nacht - und bekommt unerwartet Gesellschaft.

Die Veranstaltungsreihe ist eine Kooperation zwischen dem Bildungsbüro Weinheim / Integration Central, dem Mehrgenerationenhaus und der Stadtbibliothek Weinheim. Alle Kinder ab vier Jahren sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung ist nicht nötig. (tak)