Weinheim: Mobilitätsplan geht in die nächste Phase

Weinheim. Seit vergangenem Herbst geht die Stadt Weinheim Fragen rund um das Thema Mobilität nach und arbeitet an einem Mobilitätsplan. Laut Pressemitteilung stehen dabei folgende Fragen im Fokus: Wie kann die Mobilität in Weinheim zukunftsfähig organisiert werden? Wie können sich die verschiedenen Verkehrsmittel ergänzen? Wie trägt die Mobilität zu einem lebenswerten, nachhaltigen und klimagerechten Weinheim bei? Hierzu lädt die Stadt am Dienstag, 6. Mai von 18.30 Uhr bis 21 Uhr zu einer Öffentlichkeitsveranstaltung in der Stadthalle (Birkenauer Talstraße 1, 69469 Weinheim) ein. Eine Anmeldung ist nicht nötig.