Radfahren, Kerwe und Weihnachtsmarkt

Weinheim-Oberflockenbach: Neuer Bolzplatz bietet viele Möglichkeiten

Nicht nur die Oberflockenbacher Kinder bekommen mit dem neuen Bolzplatz in Weinheim einen Platz für alle Fälle. So lief die Einweihungsfahrt von OB Just auf dem Rad.