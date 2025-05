Weinheim: Polizei findet geschwächtes Rehkitz in der Grundelbachstraße

Weinheim. Die Weinheimer Polizei hat am frühen Mittwochmorgen um kurz vor 1 Uhr ein Rehkitz in der Grundelbachstraße gefunden. Wie die Polizei auf Anfrage berichtet, wurden die Beamten im Vorfeld von einer Zeugin auf das einsame Tier hingewiesen. Als sie das stark geschwächte Tier am Fahrbahnrand fanden, standen sie jedoch vor einem Rätsel: Wer soll sich jetzt um das Rehkitz kümmern? Doch die Zuständigkeit konnte mitten in der Nacht nicht geklärt werden, weshalb das Kitz auf dem Weinheimer Revier übernachten musste. Stunden später dann doch der Erfolg: die Beamten erreichten die Rehkitzrettung Rhein-Neckar, genauer gesagt den Vorsitzenden Ralph Steffen, der zudem der Kreisjägermeister Heidelbergs ist. "Kurz zuvor war ich in Schriesheim auf Rehkitz-Suche. Als der Anruf der Polizei kam, war für mich sofort klar, dass ich das Rehkitz mitnehme", sagt Steffen im Gespräch mit der WNOZ.