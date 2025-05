Tierschutz

Erschossener Rehbock: Lag das Tier den ganzen Tag in Weinheim auf dem Gehweg?

Ein Wildtier in der Stadt, ein Schuss am frühen Morgen und widersprüchliche Einsätze: Der Fall eines toten Rehbocks in Weinheim wirft Fragen auf. Allen voran: Lag es den ganzen Tag tot auf dem Gehweg?