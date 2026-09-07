Weinheim/Viernheim. Staatsanwaltschaft, Polizei und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) suchen nach dem tödlichen Absturz eines Kleinflugzeugs am Sonntagnachmittag weitere Zeugen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, haben Spezialisten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung und Beamte der Kriminalpolizei Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Die Untersuchungen an der Unfallstelle dauerten bis Montagmittag an, hieß es weiter.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen hoffen die Behörden vor allem auf Videoaufnahmen, die den Flug des Kleinflugzeugs kurz vor dem Absturz zeigen. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252 706 0 entgegen.



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