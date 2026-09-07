Zeugen gesucht

Weinheim: Polizei und Staatsanwaltschaft suchen Videos zum Flugzeugabsturz 

Nach dem Flugzeugunglück am Sonntag bei einem Flugfest in Weinheim suchen die Behörden weitere Zeugen - insbesondere hoffen sie auf Videoaufzeichnungen.

Bei dem Unglück am Sonntag starben zwei Menschen, zwei weitere wurden schwer verletzt. Foto: Priebe/pr-video
Bei dem Unglück am Sonntag starben zwei Menschen, zwei weitere wurden schwer verletzt.

Weinheim/Viernheim. Staatsanwaltschaft, Polizei und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) suchen nach dem tödlichen Absturz eines Kleinflugzeugs am Sonntagnachmittag weitere Zeugen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, haben Spezialisten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung und Beamte der Kriminalpolizei Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Die Untersuchungen an der Unfallstelle dauerten bis Montagmittag an, hieß es weiter.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen hoffen die Behörden vor allem auf Videoaufnahmen, die den Flug des Kleinflugzeugs kurz vor dem Absturz zeigen. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252 706 0 entgegen.

Mehr zum Thema:

Ticker zum Flugzeug-Unglück: Zwei Tote bei Flugschau in Weinheim - Opfer waren verwandt

Flugzeugabsturz beim LSV Weinheim: Augenzeuge schildert die ersten Minuten


Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zwei Tote bei Flugzeugabsturz - Suche nach der Ursache
Kleinflugzeug

Zwei Tote bei Flugzeugabsturz - Suche nach der Ursache

Zwei Männer sterben, eine Frau und ein Kind werden schwer verletzt: Ein Vereinssommerfest endet tragisch. Was ist passiert?

vor 2 Stunden

Flugzeugabsturz beim LSV Weinheim: Augenzeuge schildert die ersten Minuten
Tragödie bei Flugfest

Flugzeugabsturz beim LSV Weinheim: Augenzeuge schildert die ersten Minuten

Auf dem Flugplatz herrschen Trauer und Fassungslosigkeit. Augenzeugen schildern die ersten Minuten – während sich die Polizei zu den Unfallopfern äußert.

06.09.2026

Zehn Tote bei Flugzeugunglück auf den Bahamas
Unfälle

Zehn Tote bei Flugzeugunglück auf den Bahamas

Nach dem Absturz einer Maschine wird die Fluglinie Flamingo Air vorübergehend suspendiert. Die Ursache des Unglücks am Unabhängigkeitstag des Inselstaats im Atlantik wird untersucht.

11.07.2026

Flugzeugabsturz in Alaska: Vermutlich alle zehn Insassen tot
Notfälle

Flugzeugabsturz in Alaska: Vermutlich alle zehn Insassen tot

Es ist das dritte Flugzeugunglück in den USA in weniger als zwei Wochen. Die Behörden gehen davon aus, dass in der eisigen Kälte Alaskas niemand überlebte.

08.02.2025

Offene Fragen nach Absturz von Flugzeug in Kasachstan
Unglück

Offene Fragen nach Absturz von Flugzeug in Kasachstan

Fast 40 Menschen kommen bei einem Flugzeugabsturz in Kasachstan ums Leben. Die Ermittlungen laufen an. Was ist bekannt?

26.12.2024