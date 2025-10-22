Stadtwerke

Weinheim: Stromausfall in Ortsteilen des Odenwalds

Störung im 20 kV Freileitungsnetz wurde behoben. Die Ursache der Störung ist noch nicht bekannt.

Mitarbeiter der Netze-BW waren im Einsatz, um durch Umschaltungen im Netz die Stromversorgung wieder herzustellen. Foto: WNOZ Collage / Philipp Reimer / Adobe Stock
