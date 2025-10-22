Stadtwerke Weinheim: Stromausfall in Ortsteilen des Odenwalds Störung im 20 kV Freileitungsnetz wurde behoben. Die Ursache der Störung ist noch nicht bekannt. 22.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: WNOZ Collage / Philipp Reimer / Adobe Stock Mitarbeiter der Netze-BW waren im Einsatz, um durch Umschaltungen im Netz die Stromversorgung wieder herzustellen. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Gewitter Stromausfall in den Weinheimer Odenwald-Ortsteilen Das heftige Gewitter, das am Samstagnachmittag über die Region zog, hat Polizei und Feuerwehr etliche Einsätze beschert. Ob das Unwetter auch die Ursache für den Stromausfall war, ist noch nicht bekannt. 01.06.2025 Stadtwerke Weinheim Stromausfall in Hemsbach behoben Ursache für den Stromausfall in Hemsbach war ein technischer Defekt. Dieser konnte behoben werden, der Strom ist wieder verfügbar. 03.05.2025 Polizei Stromausfall in Offenbach: Störung behoben 09.01.2024 Heiligkreuzsteinach Stromausfall nach Schneebruch In Heiligkreuzsteinach und weiteren Gemeinden und Ortsteilen im Umkreis von Wilhelmsfeld kam es gestern Abend bis in die Nacht zu einem Stromausfall. 28.11.2023 Versorgung Der Stromausfall in Heddesheim und Hirschberg ist behoben Heute früh kam es in Teilen des Rhein-Neckar-Kreises zu Stromausfällen. 07.08.2023