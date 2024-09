Weinheim

Weinheim: Untere Bahnhofstraße kämpft mit Leerstand

Verrammelte Schaufenster, verfallene Werbetafeln von ehemaligen Geschäften, so sieht es aus in der unteren Bahnhofstraße in Weinheim. Die Stadt sieht einen Sanierungsstau bei Privateigentümern. Geschäftsbesitzer kritisiert strenge Vorgaben bei Gestaltung.