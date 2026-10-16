Weinheim: Vermeintlich hilfsbereite Frau bestiehlt Seniorin beim Anprobieren einer Jacke

Weinheim. Eine 87-jährige Frau ist am Mittwoch beim Anprobieren einer Jacke in einem Weinheimer Geschäft von einer Unbekannten bestohlen worden. Nach Angaben der Polizei kam die vermeintlich hilfsbereite Frau auf die 87-Jährige zu, als diese die Jacke anzog, und unterstützte sie dabei. Nachdem die Jacke angezogen war, verließ die Unbekannte wortlos das Geschäft in der Hauptstraße. Als die Seniorin die Anprobe beendet hatte, bemerkte sie, dass aus ihrer Handtasche sowohl Bargeld als auch ihr Schlüsselbund entwendet worden waren. Die 87-Jährige trug die Tasche die ganze Zeit über am Körper. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch nicht bekannt.