Weinheim: Vermeintlich hilfsbereite Frau bestiehlt Seniorin beim Anprobieren einer Jacke
Eine Unbekannte hilft einer Seniorin beim Anziehen einer Jacke in einem Weinheimer Geschäft. Was wie eine nette Geste wirkt, bekommt für die 87-Jährige kurz darauf eine böse Wendung.
Weinheim. Eine 87-jährige Frau ist am Mittwoch beim Anprobieren einer Jacke in einem Weinheimer Geschäft von einer Unbekannten bestohlen worden. Nach Angaben der Polizei kam die vermeintlich hilfsbereite Frau auf die 87-Jährige zu, als diese die Jacke anzog, und unterstützte sie dabei. Nachdem die Jacke angezogen war, verließ die Unbekannte wortlos das Geschäft in der Hauptstraße. Als die Seniorin die Anprobe beendet hatte, bemerkte sie, dass aus ihrer Handtasche sowohl Bargeld als auch ihr Schlüsselbund entwendet worden waren. Die 87-Jährige trug die Tasche die ganze Zeit über am Körper. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch nicht bekannt.
Die Tatverdächtige war schlank, etwa 50 Jahre alt und hatte dunkle, schulterlange Haare. Sie trug lilafarbene Kleidung. Das Polizeirevier Weinheim führt die Ermittlungen wegen des Trickdiebstahls. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201 10030 zu melden.