Weinheim: Vollsperrung nach Unfall auf B3

Weinheim. Zwei Autos sind in der Muckensturmer Straße an einem Unfall beteiligt gewesen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Fahrzeuge frontal zusammengestoßen sein, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte und Feuerwehr befinden sich im Einsatz. Eins der Fahrzeuge kam nach dem Zusammenprall in einem anliegenden Graben zum Stehen. Der Unfall ereignete sich auf der Höhe der Auffahrt der B3. Die Ausfahrt Weinheim-Lützelsachsen musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Derzeit können keine Angaben über mögliche verletzte Personen oder den Unfallhergang gemacht werden.