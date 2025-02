Weinheim: Vorstellungen des Clubs der Pantoffelhelden am Wochenende - Noch Karten für Sitzungen

Weinheim. Nach seiner erfolgreichen Premiere und weiteren Aufführungen lädt der Club der Pantoffelhelden (CdP) am kommenden Wochenende zu seinen beiden letzten Veranstaltungen mit Büttenrednern, der Weinheim-Show, viel Musik und Tanzdarbietungen ins Gemeindehaus von St. Marien im Forlenweg ein. Für die beiden Veranstaltungen am Freitag, 14. Februar, ab 19.31 Uhr und am Sonntag, 16. Februar, ab 16.31 Uhr gibt es noch Eintrittskarten bei Claudia Müller, Obere Forststraße 18 in Fürth, Telefon: 06253/8608694, E-Mail: c.mueller@club-der-pantoffelhelden.de. Wer per E-Mail bestellt, erhält immer eine Eingangsbestätigung.