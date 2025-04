Weinheim: Weitere Vergaberunde für Grundstücke im Neubaugebiet "Allmendäcker"

Weinheim. Noch elf von ursprünglich einmal 35 Grundstücken aus städtischer Hand im Neubaugebiet „Allmendäcker“ am Waidsee werden nun in einer weiteren Vergaberunde angeboten. Das hat die Stadt jetzt mitgeteilt. Start der Vergaberunde ist am heutigen Montag, 7. April. Ab diesem Zeitpunkt können Bewerbungen mit Kaufangeboten bei der Stadt eingereicht werden. Die Bewerbungsfrist endet am Dienstag, 10. Juni, 12 Uhr.