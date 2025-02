Weinheim: Wie Schneewittchen Kindern Heimat näherbringen soll

Weinheim. Das Thema Heimat soll dieses Jahr in die Schulen Weinheims getragen werden. Spielerisch sollen die Kinder aus Weinheim den Begriff Heimat nähergebracht bekommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Weinheim. Und dafür bietet sich keiner besser an, als der Märchenautor Albert Ludwig Grimm. Der Schriftsteller – der nicht mit den berühmten Gebrüdern Grimm verwandt war – schrieb und veröffentlichte zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Weinheim das weltberühmte Märchen Schneewittchen. Und das bereits vier Jahre vor den bekannteren Gebrüdern Jacob und Wilhelm Grimm.