Umweltministerium

Weinheim wird „Natur nah dran“-Kommune

Die Stadt erhält Fördermittel, um weitere Grünflächen in blühende Lebensräume zu verwandeln.

Mit Unterstützung des NABU sollen in Weinheim neue Lebensräume für Insekten und Pflanzen entstehen. Foto: Stadt Weinheim
Mit Unterstützung des NABU sollen in Weinheim neue Lebensräume für Insekten und Pflanzen entstehen.
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