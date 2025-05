Weinheim wird zum Schaufenster des  „Ländles“

Weinheim. Bei der Landesgewerbeschau in der Weinheimer City war am Wochenende im Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg richtig was los. Pfarrerin Simone Britsch sorgte mit ihren Segens-Keksen für himmlische Stimmung, „Service rund ums Haus“ brachte die Karten fürs Skat-Turnier unter die Leute, und am Pavillon des Rhein-Neckar-Kreises konnte man sich mit Blumensamen für den heimischen Garten eindecken. Und die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg legte mit praktischen Mini-Multitools nach. Insgesamt zeigten 46 Aussteller – von Kommunen über Dienstleister bis hin zu Gewerbebetrieben – eindrucksvoll, wie viel Innovationskraft und Vielfalt in der Region steckt. Die Landesgewerbeschau machte als Schaufenster des „Ländles“ deutlich, wie engagiert, kreativ und zukunftsorientiert Baden-Württemberg aufgestellt ist.