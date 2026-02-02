Terrassentür aufgehebelt

Weinheim: Zwei Wohnungseinbrüche in Weststadt am Freitagabend

Unbekannte sind in Weinheim in zwei Wohnungen in der Cavaillonstraße und im Friedrich-Ebert-Ring eingebrochen. Die Kripo bittet um Hinweise.

Kripo ermittelt nach Wohnungseinbrüchen in Cavaillonstraße und Friedrich-Ebert-Ring. (Symbolfoto) Foto: Adobe Stock
Kripo ermittelt nach Wohnungseinbrüchen in Cavaillonstraße und Friedrich-Ebert-Ring. (Symbolfoto)

Weinheim. Unbekannte sind am Freitag zwischen 16.50 Uhr und 20.15 Uhr in Weinheim in zwei Wohnungen in unterschiedlichen Straßen eingebrochen. Das teilte die Polizei mit. In der Cavaillonstraße verschafften sich die Täter Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus. Im Friedrich-Ebert-Ring hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Mehrparteienhauses auf und durchsuchten mehrere Räume sowie Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen.

Ob die Taten zusammenhängen und wie hoch der Sach- und Diebstahlschaden ist, war nach Polizeiangaben zunächst unklar und ist Teil der laufenden Ermittlungen. Das Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahm die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0621 174 4444 entgegen. (tak)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

