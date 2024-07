Weinheimer Café Central will Freundeskreis gründen

Seit 29 Jahren gibt es das Café Central in Weinheim und es ist aus der Kulturlandschaft der Stadt eigentlich nicht wegzudenken. Und nicht nur das, der Musik-Club ist deutschlandweit bekannt und verbindet, so steht es in einem aktuellen Facebook-Post "die Generationen und hält die Fahne für subkulturelle und populäre Musik hoch. Für sein vielfältiges Programm wurde der Club schon mehrfach mit dem auf Bundesebene vergebenen ,Applaus-Preis' für sein - laut Jury - ,herausragendes Programm' ausgezeichnet."

Wer den Post weiterliest, der merkt, zwischen den Zeilen schwingt Besorgnis mit: "So weit, so gut und daher könnte man denken, dass es die nächsten 29 Jahre ohne Probleme auch so weitergehen könnte. Doch leider muss ständig auf lokaler Ebene um Akzeptanz und Wertschätzung gerungen werden", heißt es weiter in dem Post, der von zwei Sprechern unterzeichnet ist: Sandro Furlan und Denis Ott.