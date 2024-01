Wer ist der Muskelprotz, der am Freitag im Café Central auftritt?

Käpt'n Rummelsnuff ist so etwas wie eine Naturgewalt. Wenn man den Elektropunk-Musiker beschreiben will, wo solll man da anfangen? Bei seinen Muskeln, die er gerne entweder pur oder nur mit einem Unterhemd verhüllt zur Schau stellt? Oder bei seinen Songs, die so klingende Namen wie "Bratwurstzange", "Harzer Käse" und "Pumper" haben und in denen er sich über alles lustig macht, was ins Klischee "männlich, kernig, ostdeutsch" fällt. "Ein Mann braucht die Vergleiche, so will es die Natur / Wir sind Kräfte messend den Ahnen auf der Spur", heißt es zu Beginn von "Pumper".