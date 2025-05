Weinheim: Erster „Liederweg“ an der Bergstraße eingeweiht 

Weinheim. „Das Wandern ist des Müllers Lust.“ „Im Frühtau zu Berge.“ „Wem Gott will rechte Gunst erweisen.“ Das sind Lieder, die beweisen, dass Wandern und Singen in der Freizeit bei vielen Menschen zusammengehören. Im vorderen Odenwald von Weinheim, zwischen den Ortsteilen Heiligkreuz, Rippenweier und Oberflockenbach mit Steinklingen und Wünschmichelbach gibt es jetzt einen etwa zehn Kilometer langen Wanderweg, der beides miteinander verbindet: den ersten Liederweg an der Bergstraße.