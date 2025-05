Klingender Wanderweg im Weinheimer Odenwald eingeweiht 

Weinheim. Zehn Kilometer über sattgrüne Hügel, zwanzig Musikstücke, ganz unterschiedlicher Genres – und ganz viel Stolz auf die Heimat und das kulturelle Leben im Weinheimer Odenwald: Das ist der Weinheimer Liederweg, der am Sonntag offiziell eingeweiht worden ist. Rund 350 Menschen wanderten die ersten vier Kilometer der Strecke gemeinsam mit den Organisatoren und den Akteuren des Projekts, das ein ganz besonderes im Rahmen der Heimattage ist, wie Heimattage-Projektleiterin Ada Götz bei der Begrüßung in der kleinen Evangelischen Kirche in Heiligkreuz betonte. Das historische Sakralgebäude ist ein Einstieg in den Liederweg. Die Tafel steht davor, aber wegen des unsicheren Wetters trafen sich die Teilnehmer zunächst im Gotteshaus, wo der Kirchenchor auftrat und dann der Pop- und Jazzchor mit Norbert Thiemel und Manfred Maser, der Schöpfern der Weinheim-Hymne zu den Heimattagen.