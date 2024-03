Pubsound klingt über die Odenwälder Hügel

Grüne Hügel, so weit das Auge reicht, ab und an weht eine frische Brise um die Nase und Gaststuben laden zu gemütlichen Abenden ein. Ob es sich bei dieser Beschreibung um Irland oder den Odenwald handelt, ist auf den ersten Blick nicht eindeutig zu erkennen – muss es auch nicht. Denn: „Es gibt viele Gemeinsamkeiten“, sagt Michael Böhler. Der Nieder-Liebersbacher, der auch durch die Band „Celtic Friends“ weit über die Grenzen des Odenwalds hinaus bekannt ist, muss es wissen. Mit dem musikalischen Nieder-Liebersbacher Aushängeschild „Celtic Friends“ ist er bereits seit 25 Jahren in der Region –und in Irland – unterwegs.